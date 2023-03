Siamo arrivati alla fine di questa terza edizione della rassegna letteraria itinerante Viaggiare nel Tempo. L’ultimo incontro avrà come ospite, giovedì 30 marzo, ore 21,00, alla Banca del Tempo di via Torre 43, a Bellaria Igea Marina (Isola dei Platani), la scrittrice ravennate Maria Cristina Bellini in compagnia della libraria della libreria Ubik di Bellaria Michaela Montiglia, con il suo ultimo romanzo, il diciassettesimo, che tratto da storie vere raccontate dalla sua amica di 96, purtroppo deceduta l’anno scorso, in chiave ironica, umoristica e con un po’ di esoterismo, racconta del passaggio dalla vita giovanile a quella adulta sotto l’aspetto lavorativo e sentimentale.

SINOSSI

La trentenne Miriam racconta in prima persona come sia arrivata alla decisione di sposare Paolo. Infatti, il matrimonio non era proprio fra le sue priorità, visto che ha un grande cruccio al proposito. Fino ad allora, insieme alle amiche d’infanzia Anto, Dani, Eli, Susi e Vale, agli apericena fra un selfie e altro, di cui sono patite, si chiedeva cosa avrebbe fatto da grande nel lavoro. L’aiuto della sorella maggiore Luciana, che vive in una base della Marina negli Stati Uniti con il marito e le loro gemelle, le evita una fregatura dal suo titolare. Coglie al volo un’occasione e si butta nell’impresa, aprendo una scuola privata, ritrovandosi in pieno con soddisfazione nel ruolo di manager. Presto si accorge, con rammarico, che la sua realizzazione personale la allontana dalle altre. Solo con Eli scopre una nuova affinità di vedute che in parte la consola, ma aumenta il divario. Anto è la più modaiola, benché quadrata e razionale, quindi è il collante del gruppo, pur essendo un’inguaribile lamentona egocentrica, tutta presa da se stessa che non ascolta i problemi altrui, che non reggono il confronto con i suoi; Dani è già stata sposata, con esiti disastrosi, dato il suo carattere venale di eterna Peter Pan al femminile, supportata dai suoi genitori che gliele danno tutte vinte. Si scontra in una situazione dai risvolti tragicomici con la famiglia d’origine del suo secondo marito, anche se questo fatto non le impedisce di spargere pettegolezzi riguardo le altre, da bambina viziata qual è; Eli è la brava ragazza, determinata a darsi da fare per concludere qualcosa nella vita, sempre disposta ad aiutare chi si rivolge a lei, purché in modo concreto. Anche lei si sente frustrata, e usata da quelle altre amiche che non fanno nulla per uscire dalle situazioni che le fanno molto soffrire e che riversano su di loro; Susi vorrebbe sposarsi, ma da anni non riesce ad ammettere di vivere una trombamicizia con un uomo che la tratta peggio di un tappetino da piedi, sfruttando i suoi sentimenti. Reagisce alle umiliazioni e all’angoscia sottoponendosi a interventi di chirurgia estetica e partecipando a un reality, rifiutando il sostegno delle altre; Vale, dopo diversi partners difficili e complicati, ha incontrato un uomo più maturo, di cui si dichiara innamoratissima. Scopre tante e poi tante sue magagne e bugie, si prendono e si lasciano fra plateali scenate e favolosi regali per fare pace, buttando sulle amiche tutti i particolari dei loro duelli all’ultimo sangue e delle riappacificazioni, riproponendo sempre lo stesso copione; Nicoletta vive una parentesi ben poco onorevole nel gruppo in cui è aggiunta da Dani, portando scompiglio per i suoi modi, di cui si vanta, così come della sua furbizia nel fregare le persone, e tirando ad Anto un tiro mancino che poi le si ritorcerà contro. Teatro delle loro confessioni sul sesso, le relazioni di coppia, consigli e pettegolezzi sono il pub, con alcune incursioni al ristorante, e il loro gruppo su Whatsapp. Fra Miriam e Paolo scocca la scintilla e cominciano a frequentarsi facendo progetti, e lei non se la sente di rivelarlo subito alle amiche, impegnate fra frecciate al vetriolo e taglia e cuci sulle rispettive storie d’amore, con tradimenti veri o presunti scambiati a suon di chat e post. Le avvisa del suo imminente matrimonio, vedendo confermata l’idea di avere idee differenti su valori e scopi. Conosce la famiglia del fidanzato, ma la vera sorpresa è l’incontro con le figure delle due zie materne di Paolo e del loro mondo magico. Queste le fanno un regalo veramente straordinario di cui scoprirà il vero significato, e rivelano una vena particolare della loro casata che l’accompagnerà da lì in poi, cambiandole la vita. A un paio di mesi dal matrimonio, una notizia del tutto inaspettata la stravolge, e cerca un supporto sulla scelta da fare perché indecisa, in sua madre, che le racconta un’inattesa verità sul padre. La risposta di suo marito la stupirà, aprendole nuove prospettive per il futuro.