Bellaria. Un weekend di apertura gratuita per Casa Panzini, con visita guidata tematica alle ore 17

Sabato 1 e domenica 2 aprile, lain occasione delle Giornate Nazionali delle Case dei Personaggi Illustri Italiani e sarà possibile visitare la mostra a cura di Claudio BallestracciL’apertura straordinaria seguirà gli orari: sabato 1 aprile dalle ore 15 alle 18, domenica 2 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

In entrambe le giornate, alle ore 17 è in programma la visita guidata tematica alla casa museo “Un novecento lontano dai salotti”. Un percorso guidato con letture e riflessioni di alcuni brani tratti dalle opere di Panzini, D’Annunzio, Svevo e Pirandello per individuare le diverse strategie letterarie che si originano nel Novecento. “Non solo persone che vivono il loro status di intellettuali in maniera diversa, ma che originano al tempo stesso dei modi di fare letteratura divergenti tra loro; intellettuali da salotto, solitari o persino psicanalitici danno alla luce romanzi dove a prevalere è l’estetica oppure modernisti o ancora attenti alla semplicità di certe zone d’Italia. Il nostro novecento è una costellazione di unicità difficili da conoscere nella loro totalità.”