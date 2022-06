Bellaria. Urta ciclista con l’auto e gli rompe il femore, poi si dà alla fuga

Pirata della strada ha investito un ciclista per poi scappare senza prestare soccorso. E’ accaduto in via BeRavenna, alla rotatoria con via Donegallia, a Bellaria venerdì pomeriggio. La Bmw effettuando un sorpasso ha urtato con la fiancata un 50enne cesenate, che procedeva in sella alla bici. Quest’ultimo oltre a varie ferite ha riportato anche la rottura del femore. Le immagini delle telecamere tuttavia hanno fatto luce sulla vicenda col veicolo incriminato immediatamente rintracciato dalla municipale così come il suo proprietario che ha negato fosse lui il conducente.