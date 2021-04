BELLARIA. Vacanze 2021: l’iniziativa che premia i “genitori coraggiosi” durante la pandemia

Un gruppo di hotel di Bellaria Igea Marina premia le coppie che hanno deciso di avere un figlio durante la pandemia. Sconti del venti per cento ai genitori e vacanze gratis per i bimbi del 2020 e 2021.

L’iniziativa è di Lavinia, Carlo e Gianni Lombardini, titolari del Valentini Family Village che comprende il Gambrinus, il Maré, il Rosalba e le Nazioni.

All’arrivo verrà loro consegnato il ’Diploma di genitore coraggioso’ e uno sconto del 20 per cento per le famiglie con bimbi nati nel 2020, e del 21 per cento per le famiglie con bimbi nati nel 2021.