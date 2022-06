Bellaria. (VIDEO) Ubriaco fradicio semina il panico in zona pedonale, tampona auto e picchia automobilista

Denunciato 35enne albanese venerdì pomeriggio a Bellaria dopo avere letteralmente scatenato il pandemonio invadendo la zona pedonale e scatenando il panico fra i passanti. Completamente ubriaco avrebbe inveito in contromano contro i passanti chiaramente impauriti. Si è poi spostato verso la Borgata vecchia tamponando un veicolo e picchiando il giovane conducente che stava verificando con la madre i danni. Picchiati anche titolare e staff di un vicino ristorante, usciti poco prima dal locale, per tentare di sedare il diverbio. Finalmente bloccato dagli agenti è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza oltre al ritiro della patente. Quanto alla rissa, dipenderà dalle persone coinvolte decidere se sporgere querela.

Così il sindaco Filippo Giorgetti che ha postato il video: