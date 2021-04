Bellariva. Al Parco Murri Bellariva piantati più di 500 bulbi di fresie donati dal Comune di Rimini

All’interno dell’iniziativa #ventimilafiori per la città, nella giornata di venerdì 23 aprile, i tanti giovani del Ci.Vi.Vo. Parco Murri Bellariva hanno piantato più di 500 bulbi di fresie donati dal Comune di Rimini e da Giardini d’Autore per richiamare l’attenzione sugli spazi pubblici da valorizzare nella zona sud di Rimini e per contribuire a riqualificare la zona. “Un’iniziativa meravigliosa e che ci riempie il cuore. Questo progetto ha saputo coinvolgere la cittadinanza e tanti residenti, siamo felici di averlo reso possibile” commentano i giovani coordinatori del Ci.Vi.Vo. Francesco Riccardi e Edoardo Carminucci.