Bellingham subito in gol con Borussia Dortmund

(ANSA) – DORTMUND, 14 SET – La stagione tedesca parte con la

Coppa di Germania e il Borussia Dortmund già sogna in grande. La

squadra di Lucien Favre rifila una ‘manita’ al Duisburg, club di

serie C, nei 32/i di finale grazie a una bella prova dei tanti

gioielli del team giallonero. Match chiuso dopo un tempo,

terminato sul 3-0 con la rete di Sancho su rigore, e quelle del

17enne esordiente Jude Bellingham, nuovo gioiello del calcio

inglese per il quale il Borussia ha pagato 25 milioni di euro al

Birmingham, e di Hazard.

Bellingham, che è anche il goleador più giovane nella storia

della nazionale under 21 dell’Inghilterra, ha mostrato

personalità e qualità fuori dalla norma. Ma a inizio ripresa è

rimasto negli spogliatoi lasciando il posto ad un altro talento

del Dortmund, quel Giovanni Reyna anche lui minorenne (compirà

18 anni a novembre) e a segno, per il quarto sigillo dei suoi.

Il quinto gol è stato di Marco Reus, il capitano che era fermo

per infortunio da febbraio e ha preso il posto di Haaland al 13′

st segnando pochi secondi dopo l’ingresso in campo. (ANSA).



