Belotti, ultimo derby? Non lo so, ma sono orgoglioso

(ANSA) – TORINO, 18 FEB – “Non so se è stato l’ultimo derby,

ma sono orgoglioso di me stesso e dei compagni perché abbiamo

fatto una grande partita”: così il capitano del Torino, Andrea

Belotti, dopo l’1-1 contro la Juventus. “Peccato non aver vinto

– dice il marcatore granata nella stracittadina – e penso che

avessimo portato a casa i tre punti non avremmo rubato nulla”.

Belotti è tornato dopo un lungo infortunio: “Sono tanti

giorni, ho avuto due mesi pieni di infortuni che mi hanno tenuto

fuori a lungo ma ho continuato a lavorare tanto – ha dichiarato

il Gallo, il cui ultimo gol era datato 30 ottobre – e quando

sono tornato con la squadra è stato tutto più facile: è stato

merito del mister che mi ha messo in campo oggi e crede in me

come nel resto dei compagni”. (ANSA).



