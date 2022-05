Ben Whishaw sara’ Limonov in film Serebrennikow

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 11 MAG – Ben Whishaw, il versatile attore

protagonista nel ruolo di “Q” di cinque film di James Bond e poi “Cloud Atlas”, “The Lobster”, “Danish” Girl” e accanto a Hugh

Grant nella serie tv “A Very English Scandal”, recitera’ in uno

dei ruoli piu’ complessi della sua carriera per il regista russo

Kirill Serebrennikow.

Whishaw, riporta oggi “Variety”, ha il ruolo principale in “Limonov, the Ballad of Eddie”, un film ancora incompiuto

prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside e da

Chapter 2 e co-prodotto da Pathe’, Fremantle Espana , France 3

Cinema e Vision Distribution. La storia si basa sul bestseller “Limonov” della scrittrice e regista francese Emmanuelle

Carrère, imperniato sulle molte vite del poeta e dissidente

russo Eduard Limonov, morto ultrasettantenne nel 2020 dopo una

vita dai mille colpi di scena.

Il film, girato a meta’ a causa dell’attacco russo

all’Ucraina, sara’ presentato ai compratori in versione promo a

Cannes il 17 maggio: comprendera’ le parti filmate in Russia

relative all’inizio e alla fine e alla vita del protagonista

mentre il segmento “americano” degli anni Ottanta sara’ girato

in Europa.

Limonov fu un poeta dissidente quando ancora c’era l’Unione

Sovietica, poi scappo’ negli Usa dove si invento’ una seconda

vita come poeta punk ma anche maggiordomo di un milionario di

Manhattan. Bohemien vissuto nella New York di Lou Reed e Allen

Ginsberg, ma anche cecchino in Bosnia, con il nome d’arte di “Eddie” lo scrittore divenne un fenomeno letterario a Parigi

prima di tornare in Russia dove, in una nuova incarnazione,

fondo’ un partito ultranazionalista e fu incarcerato da Vladimir

Putin. E’ morto a Mosca nel 2020.

Le riprese di “Limonov” erano in corso in Russia quando e’

scoppiata la guerra in Ucraina, riporta “Variety”.

Serebrennikov, che a sua volta aveva avuto problemi legali con

il regime di Putin e fino a marzo non ha potuto lasciare la

Russia, aveva fermato al produzione e una complessa operazione

e’ stata messa in piedi per far uscire Whishaw dal paese. Le

riprese, sempre secondo “Variety”, riprenderanno presto in un

paese terzo. (ANSA).



