Bene confiscato a camorra sarà alloggio servizio carabinieri

(ANSA) – NAPOLI, 02 AGO – Un’intera palazzina con

appartamenti, locali commerciali e locali deposito, del valore

di 780.000 euro, confiscata dopo essere stata sottratta alla

criminalità organizzata, è stata consegnata ai carabinieri di

Giugliano in Campania (Napoli) per essere adibita ad alloggi di

servizio con relative pertinenze.

La sua destinazione ad uso governativo – si legge in una nota

del Demanio – testimonia lo sforzo dell’Agenzia del Demanio e

delle altre istituzioni coinvolte nell’affermazione della

legalità, a tutela dei cittadini e del territorio. Con questa

operazione si conferma la strategicità dei beni confiscati che

ben si prestano ad essere riconvertiti in spazi di utilità

civile e sociale e presidi di legalità. (ANSA).



