Benedetta Parodi, la gaffe con la mascherina: l’errore notato dai fan

Benedetta Parodi appare confusa sul corretto utilizzo delle mascherine e viene ripresa dai suoi fan. Sui social, infatti, la conduttrice ha destato scalpore col suo ultimo post su Instagram. La foto racconta la prima passeggiata con il figlio Diego, dopo i due mesi di quarantena e divieti. Entrambi, madre e figlio, indossano la mascherina, ma ad alcuni saltano agli occhi alcuni dettagli. Benedetta Parodi non solo indossa la mascherina dalla parte sbagliata (all’esterno dovrebbe esserci la parte azzurra) ma non ha neanche fatto aderire la parte superiore al naso con il ferretto che serve per modellarla sul nostro volto. In tanti glielo fanno notare, anche con affetto.

