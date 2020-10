Benevento: Inzaghi, il risultato è bugiardo

(ANSA) – ROMA, 18 OTT – “Venire qui, fare dieci tiri in porta

e prendere dei gol così… devo dire che la squadra è stata

molto brava. Il risultato è bugiardo, però mi tengo la

prestazione. Per una neopromossa giocare una partita del genere

è una grande soddisfazione”. Così Pippo Inzaghi, dai microfoni

di Sky Sport dopo la sconfitta per 5-2 contro la Roma.

Ma il Benevento è una squadra da Serie A? “Siamo ancora un po’

inesperti e lo paghiamo – risponde il tecnico della squadra

sannita -. Avere questa mentalità in un campo così difficile

però è quello che voglio. Poi qui 99 volte su 100 la perdi,

quindi preferisco giocarmela. Se vogliamo salvarci dovremo avere

questo spirito”. Sul gol del 2-1, Inzaghi dice che preferisce “parlare del rigore. Il mio portiere dice che ha preso la palla,

io non capisco solo perché gli arbitri non la vanno a rivedere.

Se prende la palla per me finisce lì, cosa deve fare il

portiere? Se il nostro è uguale vuol dire che neanche quello era

rigore. Sono simili, però l’unica cosa è che si potrebbero

andare a vedere”.

Sulla filosofia di gioco del Benevento, il tecnico chiarisce

che “non è cambiata. Io cerco sempre di capire che giocatori ho:

non ho mai cambiato. Ora ho una squadra che può fare dei gol e

se mi difendo in area in Serie A gol lo prendo sempre”. “Non mi

voglio snaturare, questa mentalità è l’unica speranza per

salvarmi – sottolinea -. Certo però che era più facile giocare

che allenare”. (ANSA).



