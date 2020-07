(ANSA) – MILANO, 30 LUG – ”Ibra ti aiuta tanto, con lui

vuoi fare di più, non vuoi perdere una palla, vuoi dare il

meglio perché lui cerca la perfezione. E se non la trovi ti

ammazza, ma lui è così, ha ragione”. Lo ha detto il

centrocampista del Milan Ismael Bennacer, intervistato da Sky

Sport. ”È giusto urlare quando sbagli qualcosa e non dire

niente quando fai bene, è così che si impara e si diventa un

giocatore di alto livello”. (ANSA).



