BENTORNATO LETTORE! Da lunedì 22 giugno la Biblioteca Gambalunga riapre l’accesso agli scaffali e alla consultazione delle sue collezioni – A breve prevista l’apertura delle sale studio

Periodo in cui i bibliotecari, con creatività e professionalità si sono impegnati in servizi alternativi, avviando un inaspettato e difficile processo di riconversione dei servizi in presenza, trasformati in servizi da remoto (prestito digitale, video-tutorial, letture ad alta voce, bibliografie tematiche, video-storie per far conoscere le proprie collezioni, ecc. ). Nei fatti l’emergenza sanitaria ha inaugurato una sorta di nuova fase in cui servizi digitali e servizi in presenza si sono indiscutibilmente integrati per arricchire ulteriormente l’offerta della biblioteca e sfruttare tutte le potenzialità per essere vicine alle comunità. Grazie alla capacità di far rete le biblioteche della Romagna nel primo mese di crisi da Covid-19 hanno registrato un incremento dei prestiti di e-book del 104%. La Biblioteca Gambalunga, con i 156 post pubblicati quotidianamente ha raggiunto 349.330 contatti, raggiungendo nuove fasce della popolazione.

Ad attendere i lettori, che da lunedì potranno rientrare in Biblioteca per scegliere i libri direttamente negli scaffali, ci saranno le numerose novità librarie, acquistate anche grazie al contributo del Gruppo Maggioli, che come nel triennio precedente ha rinnovato il contributo Art Bonus per il 2021-2023 per l’acquisto libri.

Su prenotazione riprenderanno anche le consultazioni in sede delle collezioni gambalunghiane (manoscritti, documenti archivistici, periodici storici, fotografie, ecc.).

A breve inoltre è prevista la riapertura delle sale studio.

Sul sito della Biblioteca gli utenti troveranno tutte le istruzioni sui nuovi servizi, ma molto altro ancora. La Biblioteca Gambalunga è anche online! www.bibliotecagambalunga.it

Info: 0541.704486; www.bibliotecagambalunga.it

