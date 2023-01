“Benvenuti”. La lettera ai primi nati del 2023 per spiegare la manovra

Condividi l'articolo

Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno lo ha voluto ribadire con forza: questa manovra di bilancio “guarda verso il futuro” . I provvedimenti adottati e le misure contenute all’interno della Legge di Bilancio 2023 ne sono una riprova. Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, ha provato a riassumere gli impegni del governo di centro destra verso le nuove generazioni con una lettera destinata a tutti i piccoli nati il primo giorno del 2023.

La lettera ai primi nati

“Benvenuto al mondo, e benvenuti a tutti i bambini che come te sono nati in questo giorno speciale” . La ministra Roccella scrive una lettera ai primi bambini nati subito dopo la mezzanotte. Le parole della ministra per la Famiglia si rivolgono a Chiara, Giulia, Filippo Enea, Arya, Ian, Ilary Elettra e a tutti i piccoli venuti al mondo il primo giorno del 2023. La ministra usa la seconda persona singolare ma il suo messaggio di speranza, ottimismo e conforto è indirizzato a tutti i bambini appena nati e alle loro rispettive famiglie.

“L’Italia – scrive la ministra – si muove sui tuoi primi passi. Perché sei tu e chi, come te, oggi conosce la vita, che costruirà il futuro del nostro Paese” . E la lettera continua con tono rassicurante e ottimista: “Vogliamo dirti ‘Ben arrivato!’, per farti sapere che ci siamo e ci saremo, e che vogliamo sostenere i tuoi sogni, accompagnare le tue speranze, le tue aspettative, la tua crescita. Vogliamo guadare al futuro con i tuoi occhi. Ogni nascita è una piccola luce”. “Mi piace pensare – è la conclusione della lettera di Roccella – che oggi quella luce l’hai accesa tu, facendo brillare la nostra amata Italia!” .

Gli impegni del governo

Le parole della ministra, in forma di lettera, rappresentano un messaggio politico ancora più chiaro: contrasto alla denatalità, sostegno alle famiglie e lotta al lavoro precario giovanile. Questi i principali dossier toccati da Eugenia Roccella nella lettera. L’intento della ministra per la Famiglia, oltre a dare il benvenuto ai piccoli neo nati, è quello di spiegare le misure contenute nella manovra appena approvata. “Abbiamo già fatto alcune cose per e per chi, come te, oggi consce il mondo” esordisce la ministra nella missiva che prova a passare in rassegna tutti i provvedimenti che vanno in questa direzione. “Dal potenziamento dell’assegno unico per il primo figlio e dal terzo figlio in su, e in modo strutturale per i figli con disabilità e per i nuclei che quattro o più figli, alla riduzione dell’Iva affinchè i tuoi genitori possano pagare di meno il latte, le pappe, i seggioli e i pannolini” . Il tono è confidenziale ma la lunga lista dei provvedimenti è l’ennesima riprova di un progetto lungimirante targato Meloni. “Dall’estensione del congedo parentale per mamma e papà – scrive la ministra nella missiva – affinché tu possa avere tutte le cure nel momento del bisogno” .

Non mancano le misure per i giovani lavoratori e le giovani coppie: “una riduzione dei contributi per l’assunzione di giovani e donne, fino ai mutui agevolati per le giovani coppie per l’acquisto della prima casa” . Il programma politico del governo guarda al futuro e lo fa nel concreto ma questo, secondo la ministra Roccella, “è solo l’inizio” . Gli impegni e le future promesse dell’esecutivo di centro destra non finiscono qui: “molto altro abbiamo in programma di fare perché la nascita di bambini come te avvenga in un clima sempre più confortevole”.

