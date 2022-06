Condividi l'articolo

ìSalgono ancora i prezzi settimanali dei carburanti. Secondo le rilevazioni del Mite al 19 giugno, la media nazionale in modalità self della benzina ha raggiunto 2,063 euro al litro, in aumento di 5 centesimi rispetto alla settimana precedente. Il gasolio è salito a 2,006 euro al litro, con un rincaro di 7 centesimi in sette giorni.



