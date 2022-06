Benzina: Qe, prezzo sale ancora, self supera i 2 euro

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 GIU – Continua la corsa dei prezzi dei

carburanti. Secondo Quotidiano energia, il prezzo medio della

benzina self supera quota 2 euro. In particolare, in base ai

dati aggiornati alle 8 di ieri 8 giugno, la benzina in modalità

self si posiziona a 2,009 euro/litro (1,985 il valore

precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,998 e 2,033

euro/litro (no logo 1,998). Il prezzo medio del diesel self si

porta a 1,924 euro/litro (contro 1,896), con le compagnie tra

1,922 e 1,945 euro/litro (no logo 1,908). Quanto al servito, per

la benzina il prezzo medio praticato aumenta a 2,134 euro/litro

(2,118 il valore precedente). (ANSA).



—

