Benzina: schizza prezzo servito, fino a 2,111 euro/litro

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 MAR – Schizzano i prezzi della benzina:

quanto al servito, per la benzina il prezzo medio e’ a 2,024

euro/litro (ieri 2,015) con gli impianti colorati che mostrano

prezzi medi tra 1,965 e 2,111 euro/litro (no logo 1,927). La

media del diesel servito aumenta a 1,904 euro/litro (ieri 1,895)

con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi tra 1,844 e

1,974 euro/litro (no logo 1,809). Anche i prezzi del Gpl

crescono e vanno da 0,828 a 0,857 euro/litro (no logo 0,823).

Infine, il prezzo medio del metano auto risulta ancora in

saliscendi, con rialzi soprattutto nei distributori Eni, tra

1,753 e 1,885. Lo riporta Quotidiano Energia. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte