Bergamini: iniziato processo,in aula ex fidanzata calciatore

Condividi l'articolo









(ANSA) – COSENZA, 25 OTT – E’ iniziato stamani, davanti ai

giudici della Corte d’assise di Cosenza, il processo per la

morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto

il 18 novembre 1989 sulla statale 106 all’altezza di Roseto Capo

Spulico. In aula l’unica imputata, la ex fidanzata di Bergamini,

Isabella Internò, accusata di essere responsabile, in concorso

con ignoti, dell’omicidio del calciatore.

“Finalmente – ha detto l’avvocato Fabio Anselmo, legale della

famiglia Bergamini al suo arrivo al palazzo di giustizia –

inizia il processo. Abbiamo atteso 32 anni questo momento. La

sorella Donata ancora non sta bene mentre è presente il nipote

Denis. Non mi aspetto nulla, oggi sarà un’udienza tecnica ma in

processi come questi sono possibili i colpi di scena”.

Nessun commento, invece dall’avvocato Angelo Pugliese,

difensore di Isabella Internò. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte