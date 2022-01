Bergamini: pm, teste ha paura di testimoniare

Condividi l'articolo

(ANSA) – COSENZA, 10 GEN – La moglie di un ex calciatore del

Cosenza avrebbe paura a testimoniare nel processo in corso di

svolgimento davanti ai giudici della Corte d’assise di Cosenza,

chiamati a fare luce sulla morte del calciatore Donato “Denis”

Bergamini avvenuta il 18 novembre 1989 sulla statale 106, nei

pressi del Castello di Roseto Capo Spulico (Cosenza). E’ quanto

emerso nell’udienza di oggi. La donna, Tiziana Rota, è la moglie

dell’ex calciatore del Cosenza Maurizio Lucchetti. A riferirlo

in aula è stato il pm Luca Primicero che ha dichiarato che la

teste – la cui testimonianza è prevista per venerdì prossimo – “sarà assente per motivi di salute ma ritengo, per come si

evince dalle intercettazioni, che abbia paura di testimoniare”.

La Rota è stata amica di Donato Bergamini e di Isabella

Internò, fidanzata all’epoca dei fatti del calciatore rossoblu e

unica imputata al processo con l’accusa di omicidio aggravato da

premeditazione e dai motivi futili.

Al momento è in corso l’interrogatorio di Sergio Galeazzi,

compagno di squadra del centrocampista ferrarese nel Cosenza

alla fine degli anni ottanta. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte