Berlino, ‘nuovi aiuti militari a Kiev per 2,7 miliardi’

(ANSA) – ROMA, 13 MAG – La Germania sta preparando un nuovo

pacchetto di armi per l’Ucraina del valore di 2,7 miliardi di

euro, il più grande per il paese dall’inizio dell’invasione

russa. Lo ha reso noto oggi il ministero della Difesa.

“Speriamo tutti in una rapida conclusione di questa terribile

guerra della Russia contro il popolo ucraino, ma sfortunatamente

questo non si intravede all’orizzonte”, ha precisato il ministro

della Difesa Boris Pistorius. Le armi includeranno carri armati,

veicoli corazzati e sistemi di difesa aerea. (ANSA).



