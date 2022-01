Berlino: Occhiali neri di Dario Argento in Special Gala

Condividi l'articolo

Occhiali neri, l’ultimo film di Dario Argento sarà alla 72/a edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino che si terrà in presenza dal 10 al 16 febbraio nella sezione Special Gala.

Occhiali neri – nel cast Ilenia Pastorelli, Asia Argento, Andrea Gherpelli e Xinyu Zhang – si annuncia come un horror – thriller che racconta di un’eclissi di sole in una torrida giornata di estate. Una sorta di presagio del buio che avvolgerà Diana quando un serial killer la sceglie come preda. La giovane escort infatti per sfuggire al suo aggressore, va a schiantarsi contro una macchina, perdendo la vista. Dallo choc Diana riemerge decisa a combattere per la sua sopravvivenza, ma non è più sola. A difenderla e a vedere per lei adesso ci sono Nerea, il suo cane lupo tedesco, e il piccolo Chin, sopravvissuto all’incidente. Sarà proprio questo bambino cinese, con il carattere di un ometto, che la accompagnerà nella fuga perché l’assassino non vuole rinunciare alle sue prede.



