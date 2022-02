Berlino: Orso d’oro al film spagnolo Alcarras

Condividi l'articolo

L’Orso d’oro al Festival di Berlino 2022 è andato al film spagnolo Alcarras di Carla Simon. Il film, prodotto anche dall’italiana Kino Produzioni è il ritratto dei Solé, tre generazioni che hanno sempre trascorso l’estate nella loro piantagione di pesche nel villaggio della Catalogna di Alcarràs. Ma il raccolto di quest’anno potrebbe essere l’ultimo. La famiglia è minacciata di sfratto dal proprietario del terreno. Gli alberi devono essere sostituiti da pannelli solari, e le preoccupazioni economiche portano a delle fratture in famiglia, mentre il destino di ognuno incombe.

La regista di Barcellona si è ispirata alla sua storia personale e ha scelto attori non professionisti che parlano il dialetto catalano per questo film di ‘resistenza agricola’.

