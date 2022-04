Berlusconi: “Deluso dal comportamento di Putin”

Condividi l'articolo

A distanza di circa tre anni dall’ultimo appuntamento Silvio Berlusconi torna in prima persona sul palco, per tenere l’intervento conclusivo della convention azzurra “L’Italia del futuro” (una sorta di Stati generali di Forza Italia). “ Oggi per me è una nuova discesa in campo. Siamo importanti per il futuro dell’Italia. Abbiamo portato la presenza femminile ai massimi livelli “, ha esordito il Cavaliere. L’ultima presenza fisica del leader di Forza Italia risaliva all’ottobre del 2019, quando il centrodestra aveva organizzato una manifestazione contro il governo giallorosso.

“Una nuova discesa in campo”

Berlusconi ha ripreso le stesse parole usate 28 anni fa, quando decise di abbandonare il lavoro di imprenditore per scendere in campo nella politica e “ contrastare la presa del potere da parte della sinistra comunista “: il Cav dunque crede che quella di oggi potrebbe essere “ una nuova discesa in campo, come allora guardando al futuro “, consapevole che i valori europei, moderati, cristiani e liberali sono “ indispensabili e insostituibili per il futuro del nostro Paese “.

L’appello a Putin

Il numero uno degli azzurri ha rivolto un appello a Vladimir Putin, invitandolo a cessare quanto prima il fuoco e a porre fine al conflitto militare con l’Ucraina: si è detto “ profondamente deluso e addolorato ” dal comportamento adottato dal presidente della Federazione Russa, “ che si è assunto una gravissima responsabilità di fronte al mondo intero “. Il Cav lo aveva conosciuto circa 20 anni fa e l’impressione era stata positiva: “ Mi era sempre sembrato un uomo di democrazia e di pace “.

Un passaggio del suo intervento ha riguardato anche il massacro di civili a Bucha e in altre località ucraine, definendolo veri e propri “ crimini di guerra”, su cui la Russia “non può negare le sue responsabilità “. A suo giudizio bisognerebbe identificare e mettere sotto processo “ i responsabili di comportamenti che il diritto e la morale considerano inaccettabili anche in tempo di guerra “.

Il centrodestra

Quanto al centrodestra, Berlusconi ha sottolineato che si tratta di una coalizione politica che ancora oggi esiste grazie al cruciale ruolo ricoperto da Forza Italia: “ Senza di noi non sarebbe mai esistito, non esisterebbe oggi e non potrebbe esistere neppure per il futuro “. Il Cavaliere infatti ha ricordato che il partito azzurro ha reso possibile la creazione del bipolarismo in Italia e l’esistenza di un centrodestra di governo. Inoltre ha assicurato che Forza Italia “ resterà con coerenza nel centrodestra “

Il ruolo di Forza Italia

Berlusconi ha ribadito con orgoglio la veste che Forza Italia ha ricoperto nel passato e che continua a svolgere in questo momento e si è detto pronto a scommettere che sarà altrettanto fondamentale anche guardando in avanti: “ Siamo ancora qui, più determinanti che mai. I numeri non ci soddisfano, ma sono in continua e costante ascesa “. Infatti alcuni sondaggi attestano il partito azzurro oltre la soglia del 10%, un consenso che è cresciuto via via con il ritorno di Berlusconi da protagonista.

Sala gremita e tricolori

C’è stata grande attesa per il ritorno in prima persona di Berlusconi: lo dimostrano la sala gremita e le bandiere tricolori, sempre presenti in occasione delle iniziative targate Forza Italia. Una platea di circa 2mila persone ha accolto l’intervento del Cavaliere. La scenografia ricorda molto quella dei vecchi tempi: cori da stadio di supporto (“ Silvio, Silvio “), l’inno storico di Forza Italia, l’immancabile slogan “ Meno male che Silvio c’è “. Il tutto accompagnato dallo sfondo azzurro, dal simbolo di Forza Italia e dal nome del Cav in primo piano – al fianco del logo del Partito popolare europeo (Ppe) – sempre in bella vista.

