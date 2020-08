Berlusconi: “Dopo 27 anni di sinistra le Marche hanno bisogno di cambiamento”

Una vittoria del centrodestra nelle Marche, una delle Regioni rosse d’Italia, non solo è possibile ma anche necessaria per risolvere i problemi di quel territorio. Di questo ne è certo Silvio Berlusconi che, in vista dell’appuntamento elettorale di settembre, è al lavoro per la campagna elettorale. “Le Marche, dopo 27 anni di governo della sinistra, hanno bisogno di un cambiamento. Sono molti i problemi che la attanagliano: il ritardo nella ricostruzione delle zone terremotate, le infrastrutture vetuste e insufficienti, la scarsa capacità di spesa dei fondi europei, il mancato sviluppo dell’agricoltura” , ha affermato l’ex premier intervenuto telefonicamente alla presentazione dei candidati di Forza Italia nella Regione.

Il Cavaliere ha anche sottolineato un altro passaggio importante: nelle Marche, infatti, Forza Italia ha aperto le sue liste ai movimenti civici. Inoltre, secondo Berlusconi gli azzurri saranno determinanti “per la vittoria, ma anche dopo, per essere protagonista in un governo regionale forte, credibile e autorevole che realizzi davvero il programma proposto ai cittadini”.

Berlusconi è consapevole che la crisi economica si fa sentire forte anche nelle Marche. Per questo ha garantito che Fi farà di tutto per aiutare chi investe: “Ci batteremo per sostenere le imprese che hanno sempre garantito benessere e occupazione alla vostra Regione e che oggi, dopo la crisi, devono essere messe nelle condizioni di tornare a investire, a produrre, a creare lavoro”.