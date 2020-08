Berlusconi: “È necessario superare questo governo”

Un’Italia che ha bisogno di una spinta in più per ripartire. Qualcosa che solo il centrodestra riuscirebbe a garantire a un Paese uscito ammaccato dall’emergenza coronavirus. Per farlo, saranno fondamentali le prossime elezioni: regionali e amministrative. Proprio per questo, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha riunito oggi i vertici del movimento per fare il punto sulla situazione politica, anche in vista dell’avvio della campagna elettorale per il voto di settembre.

Berlusconi mostra di voler tener fede all’impegno sulla presenza in campo in questa fase politica e in vista dell’appuntamento elettorale. Ha riunito alla Certosa, in Sardegna, i suoi più stretti collaboratori. Con l’ex premier, oltre a Gianni Letta, erano presenti i capigruppo di Senato e Camera, Annamaria Bernini e Maria Stella Gelmini. Il vicepresidente azzurro Antonio Tajani, Sestino Giacomoni, Adriano Galliani, Niccolò Ghedini, Licia Ronzulli e Andrea Orsini. A quanto si apprende, è la prima riunione che il fondatore e leader di Fi organizza “in presenza”, pur avendo costantemente mantenuto i contatti con i vertici azzurri in questi mesi utilizzando la tecnologia e confrontandosi in video-conferenza.

Nel corso dell’incontro si è discusso della grave situazione economica del Paese, con grande preoccupazione per la sorte di gran parte del mondo produttivo, che alla ripresa autunnale rischia di pagare un carissimo prezzo alle conseguenze della pandemia da coronavirus e all’incapacità del governo di dare risposte credibili in tempi accettabili.

Forza Italia è al fianco delle imprese, del lavoro dipendente e autonomo, delle libere professioni, del commercio, dell’artigianato, abbandonati a se stessi da un governo che non ha ancora saputo presentare un progetto credibile né per affrontare l’emergenza, né tanto meno per la ripresa. L’aiuto dell’Europa è indispensabile per ripartire, ma non ci si può limitare ad attenderlo nella speranza di utilizzare le risorse del Recovery fund in modo assistenziale o peggio ancora clientelare. Per questo Forza Italia ribadisce la necessità di superare questo governo e di costruire un’alternativa.

“La nostra collocazione – si legge nella nota – è saldamente nel centrodestra, nel quale la nostra presenza è determinante per vincere e per governare, con un ruolo ben distinto da quello dei nostri alleati, con i quali condividiamo un buon programma per far ripartire l’Italia” . Il centrodestra è la maggioranza naturale degli italiani: lo confermeranno le prossime elezioni regionali e amministrative. Forza Italia è al lavoro con questo obbiettivo, con il massimo impegno da parte di tutti.