Berlusconi ha ricevuto Casini ad Arcore

Il presidente Silvio Berlusconi ha ricevuto oggi ad Arcore Pierferdinando Casini. L’ ex presidente della Camera gli ha rinnovato la sua gratitudine per l’attenzione e per il rispetto con cui Berlusconi ha seguito le ultime vicende. Lo si apprende da fonti di Forza Italia.

Oggi il leader di Fprza Italia in una intervista al Corriere della sera è tornato a parlare della rielezione di Mattarella e di centrodestra. “La conferma di Mattarella è un passo importante sulla strada della stabilità. Non credo che nessuno possa né voglia rimetterla in discussione”. Spiega che “quando l’emergenza sarà superata, si dovrà tornare ad alleanze fra forze politiche omogenee”, ma “quel momento non è ancora arrivato e Draghi deve avere tutto il tempo necessario per completare il suo lavoro”.

