Berlusconi: “I transfughi spariranno come Alfano e Bondi”

“Sono amareggiato perché francamente non pensavo che trovassero un vantaggio ad andare altrove, non è mai successo per tutti coloro che sono usciti da Forza Italia, da Alfano a Bondi sono spariti e spariranno anche loro”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi parlando di chi ha lasciato il partito, nello studio di ‘Zona bianca’ in onda su Rete 4. “Riguardo ai ministri che hanno lasciato Forza Italia credo abbiano fatto non solo un grave errore per il loro futuro e la loro carriera politica che non ci sarà, ma hanno tradito i loro elettori“.

“Sarà Forza Italia a indicare il premier perché io scendo in campo anche stavolta in una campagna elettorale, come ho fatto diverse volte perché sento dentro forte il dovere di farlo e quindi faremo una campagna elettorale in cui cercheremo di far pervenire agli italiani tutte le motivazioni che avrebbero nell’indicare noi con loro voto. Parleremo agli italiani che sono delusi, sfiduciati e che si sono astenuti e non sono andati avanti a votare”. Così il presidente di Forza Italia intervistato a ‘Zona bianca’ su Rete4. “Sulla squadra di governo ci siamo lavorando, ci saranno i migliori nostri parlamentari ma anche protagonisti del mondo della cultura e dell’impresa”, ha detto.

“Non ho nessuna ambizione politica, probabilmente mi candiderò in Italia”, ha aggiunto Berlusconi smentendo l’ipotesi di una sua candidatura alla presidenza del Senato.

‘IL CENTRO ? FINITO E NON AVRÀ SUCCESSO’

“? un centro finto, il centro siamo noi di Forza Italia e non credo che avranno neppure un buon risultato elettorale“. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi rispondendo a una domanda sui risultati elettorali dei partiti di centro, nello studio di ‘Zona bianca’ in onda su Rete 4.

“Io non vedo unità nel centrosinistra, anzi. Il M5s non va con il Partito democratico, questo fatto è garanzia per noi della vittoria. C’è Calenda che con questo finto ‘centrino’ pensa di portarlo a sinistra ma saranno pochi voti. Tenga presente che Calenda in 5 anni ha cambiato cinque volte partito e nome del proprio partito. Quindi, non c’è nessuna possibilità per la sinistra di superare i voti del centrodestra”, ha spiegato.

IL PROGRAMMA DEL CAVALIERE

“Il mio sogno è di creare intorno alle città dei boschi e all’interno delle città dei corridoi verdi che uniscano tutte le parti verdi dei parchi delle stesse città, perché la natura è straordinaria, ci salva da tante malattie, ci fa vivere anche molto meglio, ma questo è un punto soltanto del programma che ieri abbiamo cominciato a discutere nella riunione che c’è stata con gli altri partiti”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi parlando dell’impegno a piantare almeno un milione di alberi annunciato per le prossime elezioni, nello studio di ‘Zona bianca’ in onda su Rete 4. “Aggiungiamo il dentista gratuito, anche per gli impianti costosi, per gli anziani che non hanno la possibilità di averlo. -spiega – E, infine, ci impegniamo a dimezzare i tempi di attesa per gli esami e per gli interventi sanitari perché adesso sono troppo lunghi. Questo ovviamente vede una grande azione nei confronti di tutta la sanità nazionale”.

“Farò la campagna elettorale anche sui social network – ha dichiarato -. Io mi sento in forma e penso di poter fare delle cose convincenti e credo non ci saranno comizi, almeno io li considero inutili le presenze territoriali”

