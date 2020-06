Berlusconi: “Italia paga in Europa la scarsa credibilità del governo, non ha autorevolezza”

“ Mi dispiace dirlo, ma non possiamo chiudere gli occhi sul fatto che l’Italia rischia di pagare cara, in Europa, la scarsa credibilità di questo governo “. Silvio Berlusconi non ha dubbi e il giudizio sull’esecutivo giallo-rosso, guidato da Giuseppe Conte, non è positivo. Intervistato questa mattina a Rainews24, dal direttore Antonio Di Bella, il leader di Forza Italia ha parlato di Europa e della situazione politica del Paese e ha specificato: “ Salvare l’Italia, oggi, significa salvare l’Europa “.

“Recovery fund da non cambiare”

E parlando del recovery fund, cioè dello strumento più volte richiesto dall’Italia con l’obiettivo di arginare l’impatto devastante dell’epidemia causata dal nuovo coronavirus, il leader di Forza Italia ha dichiarato: “ Il recovery fund è assolutamente essenziale perché l’Italia possa riprendresi dalla crisi. La proposta della Commissione europea è perfetta per le esigenze dell’Italia. È essenziale che non venga modificata “.

“Governo senza autorevolezza”

Discutendo anche del rapporto che l’Italia ha con l’Ue, Berlusconi ha aggiunto: “ La nostra posizione non si difende con una sfida muscolare con l’Europa, che non saremmo in grado neppure di reggere. La nostra posizione si difende costruendo buoni rapporti personali, alleanze e convergenze di interesse, come hanno sempre fatto in passato i miei governi “. E ancora: “ Il problema è che il governo Conte delle quattro sinistre in Europa non ha credibilità, è considerato debole e senza autorevolezza “.

“Mobilitare migliori energie del Paese”

“ La nostra posizione è quella del Capo dello Stato, del governatore della Banca d’Italia e del presidente di Confindustria: bisogna mettere intorno a un tavolo le migliori risorse del Paese, quelle politiche, quelle dell’economia, quelle sindacali, quelle imprenditoriali, quelle della cultura, dell’università e insieme elaborare un piano per il futuro del Paese “, ha continuato Berlusconi. Che ha ribadito la disponibilità di Forza Italia di esserci: “ Il problema è che la parola collaborare significa, anche nella sua etimologia latina, lavorare insieme. L’ascolto puramente formale delle indicazioni dell’opposizione, mentre il governo continua a fare e a non fare senza tenerne conto, secondo le sue esigenze e i suoi precari equilibri interni, è un comportamento del tutto inadeguato alla gravità del momento “.

Le Regionali

Tra i diversi temi trattati durante l’intervista al canale all news, il presidente Berlusconi ha ricordato anche della trattativa per la scelta dei candidati del centro-destra alle Regionali, in programma il prossimo autunno. “ L’intesa c’è stata “, ha spiegato il leader di Forza Italia, chiarendo che era già stata sottoscritta, e ha aggiunto: “ Per cambiarla servono argomenti molto convincenti che, finora, non sono stati messi in campo da nessuno “.

