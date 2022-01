Berlusconi parla con Putin e ringrazia gli italiani: “Uniti per riaprire il Paese”

Condividi l'articolo

«Se saremo uniti e solidali il Paese ripartirà». La sera di Capodanno Silvio Berlusconi decide di far sentire la propria voce e di parlare agli italiani tramite i social. Un messaggio di auguri all’insegna dell’unità e della coesione, ingredienti indispensabili per riconquistare la serenità dopo un lungo periodo di sofferenza.

«Voglio rivolgere un augurio affettuoso a tutti gli italiani: che il 2022 sia l’anno della rinascita, della ripresa, del ritorno alla serenità. Gli italiani lo meritano anche per come stanno affrontando questa stagione difficile, di sacrifici e di sofferenze», scrive il Cavaliere. Il presidente di Forza Italia ci tiene a inviare un plauso a chi ha deciso di proteggersi dal virus: «Grazie a tutti coloro che hanno scelto responsabilmente di vaccinarsi possiamo guardare al futuro con ottimismo. Se sapremo essere uniti e solidali come abbiamo dimostrato di poter fare in questi mesi, sono convinto che il Paese potrà presto riaprire e ripartire». E lo farà, sottolinea Berlusconi, «superando anche i drammatici effetti della quarta ondata e delle nuove varianti del virus. Un pensiero e un augurio particolare lo voglio anche rivolgere a tutti coloro che oggi soffrono a causa del Covid o di altre malattie, agli anziani soli, a tutti coloro che non possono festeggiare il Capodanno con i loro cari. A tutti gli italiani, dal profondo del cuore, l’augurio di realizzare i sogni più belli che ciascuno porta nella mente e nel cuore per sé, per le persone che ama».

Il presidente di Forza Italia per ragioni di discrezione istituzionale, e per evitare strumentalizzazioni e forzate interpretazioni decide di evitare di commentare il discorso di fine anno e di commiato dal Quirinale di Sergio Mattarella. La stima e l’apprezzamento verso il Capo dello Stato d’altra parte sono note e sono state espresse più volte, in passato come nelle ultime settimane. Ma in questa fase, nei giorni in cui Forza Italia e il centrodestra nel suo complesso dovranno valutare se portare avanti la sua candidatura, meglio attestarsi su un basso profilo, in attesa del vertice che dopo le feste Berlusconi terrà con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e gli altri leader della coalizione, una riunione che – numeri alla mano – servirà a chiudere o aprire definitivamente il discorso Quirinale. Il compito di commentare il discorso di fine anno passa dunque ad Antonio Tajani che definisce quello di Sergio Mattarella il «saluto da parte di un presidente che ha svolto in maniera impeccabile il suo ruolo».

Berlusconi trascorre l’ultimo giorno dell’anno in casa con la compagna Marta Fascina. Un giorno di tranquillità in cui si concede anche una telefonata lunga e cordiale con Vladimir Putin, uno scambio di auguri tra vecchi amici in cui c’è spazio anche per un confronto sui principali temi di attualità internazionale, con la convinzione che «l’Italia potrebbe avere un ruolo nella normalizzazione delle relazioni tra Russia e Nato». Berlusconi a questo punto resterà, almeno fino a domenica prossima ad Arcore dove cercherà di definire il quadro dell’eventuale partita quirinalizia, anche attraverso alcuni incontri, ma sempre nella massima prudenza visto che alcuni dipendenti di Villa San Martino sono risultati positivi al Covid. Una condizione che riguarda anche Antonio Tajani, come lui stesso ha annunciato, ma il suo caso non è legato a quelli di Arcore.

