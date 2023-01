Berlusconi tira la volata a Fontana e alla Lombardia

Condividi l'articolo

È una investitura forte e convinta quella che Silvio Berlusconi pronuncia per tirare la volata e sostenere la candidatura di Attilio Fontana alle elezioni regionali in Lombardia. Lo fa con un video diffuso sui social in cui parafrasa il testo del 1994, il famoso discorso della discesa in campo, uno dei punti cardine della retorica politica contemporanea e un passaggio storico che cambiò profondamente le stesse regole del gioco politico.

Se nel 1994 il suo incipit recitava «L’Italia è il Paese che amo», nel 2023 il suo discorso inizia con «La Lombardia è la mia casa». E anche la contestualizzazione è simile: «Qui sono le radici della mia famiglia, qui sono nato e cresciuto, qui ho scelto di vivere, qui ho fatto crescere i miei figli. Qui è nato tutto quello che ho realizzato nella vita», dice oggi Berlusconi. A un mese dal voto il Cavaliere, «assedia i cari amici e le care amiche» per raccontare cosa ha fatto per la Lombardia, dalla rivoluzione urbanistica alla nascita della tv commerciale, fino ai successi sportivi e naturalmente la discesa in politica.

«Qui ho costruito città-giardino (con tre diversi tipi di strade) in anticipo sui tempi, che a distanza di mezzo secolo sono ancora oggetto di studio e di apprezzamento da parte di urbanisti di tutto il mondo. Qui è nata la televisione commerciale, che ha reso gli italiani più liberi. Qui con il Milan sono diventato il Presidente di Club che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale. Qui di recente abbiamo realizzato un altro piccolo miracolo, portando il Monza, dalla serie D alla serie A per la prima volta e tutto questo in soli quattro anni. Qui è nata Forza Italia e con Forza Italia il centro-destra, che ha cambiato la storia del nostro Paese».

Il presidente di Forza Italia si concede poi una dichiarazione d’amore verso la sua terra. «La Lombardia è la mia casa, perché amo questa terra bellissima, fatta di montagne solenni, di splendidi laghi, di paesaggi suggestivi. Questa terra fatta di industrie all’avanguardia, di agricoltura di pregio, di ricerca avanzata, di tecnologia innovativa. I valori della gente lombarda, lo spirito imprenditoriale, l’etica del lavoro, la solidarietà sociale, sono anche i nostri valori, quelli per i quali siamo scesi in campo nel 1994».

«Non è un caso dunque che la Lombardia abbia scelto costantemente il buon governo di Forza Italia e del centro-destra, da quasi trent’anni. Un buon governo che ha consentito alla nostra regione di essere una delle aree più avanzate d’Europa, con un PIL pari o superiore a quello di molte nazioni europee.

A questo punto il focus si sposta sulla sfida che andrà in scena tra poche settimane: «Forza Italia è impegnata a fianco del governatore Fontana, che merita la riconferma. La sua giunta ha governato bene in una delle stagioni più difficili della storia recente, quando proprio la Lombardia è stata la prima regione del mondo occidentale ad affrontare l’emergenza Covid. È stato difficile, ma abbiamo resistito. E il grande successo della campagna vaccinale, guidata dal nostro Guido Bertolaso, è stato di esempio per l’intera nazione».

L’ultimo passaggio è un invito al voto. «Votare per Forza Italia significa dare più forza, nella prossima giunta di centro-destra, ai liberali, ai cristiani, ai garantisti, agli europeisti, nella regione italiana che è più vicina all’Europa. Come nel governo nazionale, così in Lombardia il nostro impegno è quello di fare del 2023 l’anno della ripresa. Forza Italia sarà in campo, e sarà decisiva, anche questa volta».

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte