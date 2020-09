Berlusconi: Zangrillo, risposta ottimale alle terapie

(ANSA) – MILANO, 10 SET – “Oggi, giovedì 10 settembre 2020,

ad una settimana dal ricovero per la cura di polmonite

bilaterale SARS-COV-2 relata, si osserva una risposta ottimale

alle terapie in atto”: è quanto si legge nel bollettino firmato

dal dottor Alberto Zangrillo sulle condizioni di Silvio

Berlusconi.

Berlusconi, secondo quanto hanno riferito fonti vicine al

leader di Forza Italia, ha trascorso in modo tranquillo la sua

settima notte all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è

ricoverato da una settimana per una polmonite bilaterale da

coronavirus. (ANSA).



