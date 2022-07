Bertasio protagonista in Irlanda, è 4/o a metà gara

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 LUG – Nino Bertasio rimonta in Irlanda e

risale dalla 23/a alla 4/a posizione nell’Irish Open. A

Thomastown, cittadina nella contea di Kilkenny, con una prova

bogey free (per lui un eagle e due birdie) chiusa in 68 (-4), su

un totale di 136 (68 68, -8), il bresciano è stato tra i

protagonisti del secondo round del torneo del DP World Tour. A

metà gara, è distante tre colpi dalla vetta occupata dallo

spagnolo Jorge Campillo, nuovo leader con 133 (65 68, -11)

davanti al polacco Adrian Meronk e al paraguaiano Fabrizio

Zanotti, secondi con 134 (-10).

Sul percorso del Mount Juliet Estate (par 72), tra gli

azzurri risale anche Renato Paratore, 36/o con 140 (70 70, -4).

Buona reazione pure per Edoardo Molinari (75 67) e Lorenzo Gagli

(75 67), entrambi 64/i con 142 (-2) dopo un torneo fin qui

speculare. Sono invece usciti al taglio: Francesco Laporta, 79/o

con 143 (-1), Guido Migliozzi (davvero deludente nel secondo

round), 151/o con 155 (+11), e Andrea Pavan, 152/o con 156

(+12). (ANSA).



