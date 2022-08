Beyoncé cambia le parole di una nuova canzone dopo le critiche dei disabili

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 01 AGO – Beyoncé cambierà un termine

denigratorio usato nella canzone “Heated” del suo ultimo album “Renaissance” dopo essere stata criticata da gruppi per i

diritti dei disabili.

Il brano, scritto con Drake e altri nove autori, conteneva

per due volte un termine giudicato un grave insulto per chi

soffre di paralisi cerebrale, una condizione che colpisce la

capacità di coordinare i movimenti.

La parola, usata due volte verso la fine del brano, sarà

sostituita. “Beyoncé non l’ha usata intenzionalmente per far del

male”, ha detto un portavoce. Poche settimane fa Lizzo aveva

annunciato la pubblicazione di una nuova versione della canzone “GRRRLS” dopo esser stata criticata per l’uso dello stesso

termine. (ANSA).



