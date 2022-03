Biagi: Modena gli conferisce cittadinanza onoraria postuma

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 19 MAR – Il Consiglio Comunale di Modena –

riunito in sessione straordinaria – conferisce la cittadinanza

onoraria postuma al professor Marco Biagi, il giuslavorista

assassinato – proprio venti anni fa – mentre rientrava a casa la

sera del 19 marzo 2002 in via Valdonica, a Bologna, da un

commando di terroristi delle Nuove Brigate Rosse.

Alla celebrazione, oltre a Marina Orlandi, presidente della ‘Fondazione Marco Biagi’ e moglie del docente ucciso e a uno dei

figli Francesco, sono presenti – fra gli altri – il ministro

dell’Istruzione, Patrizio Bianchi; il presidente della Regione,

Stefano Bonaccini; il rettore di Unimore, l’università di Modena

e Reggio Emilia, Carlo Adolfo Porro; il sindaco di Modena, Gian

Carlo Muzzarelli e il docente dell’università di Bologna, Enrico

Traversa.

Prima dell’inizio della seduta, il programma della

giornata ha visto, alle 9.30, la deposizione di una corona alla

lapide dedicata al professore di diritto del lavoro modenese.

(ANSA).



