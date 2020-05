Biagio Antonacci rimanda concerti a Milano al 2021

(ANSA) – ROMA, 27 MAG – A causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19, i concerti di Biagio Antonacci al Teatro Carcano di Milano, previsti dal 29 settembre sono stati rinviati a partire dal 28 settembre 2021. Lo annuncia una nota, dove si precisa che per il suo ultimo album, Chiaramente visibili dallo spazio, l’artista non ha optato per un tradizionale tour, ma si esibirà da solo con gli strumenti musicali con i quali, durante la sua carriera di raffinato autore e di intenso interprete, ha scritto tutti i suoi più grandi successi. Ecco le nuove date: il concerto 28 Settembre 2021 recupero del 29 settembre 2020; 29 Settembre 2021, recupero del 30 settembre 2020; 1 Ottobre 2021 recupero del 2 ottobre 2020; 2 Ottobre 2021,recupero del 3 ottobre 2020; 3 Ottobre 2021 recupero del 4 ottobre 2020; 5 Ottobre recupero del 6 ottobre 2020; 6 Ottobre 2021 recupero del 7 ottobre 2020; 8 Ottobre 2021 recupero del 9 ottobre 2020; 9 Ottobre 2021 recupero del 10 ottobre 202 0; 10 Ottobre 2021 recupero dell’11 ottobre 2020; 12 Ottobre 2021 recupero del 13 ottobre 2020;13 Ottobre 2021 recupero del 14 ottobre 2020; 15 Ottobre 2021 recupero del 16 ottobre 2020; 16 Ottobre 2021 recupero del 17 ottobre 2020; 17 Ottobre 2021 recupero del 18 ottobre 2020; 19 Ottobre 2021 recupero del 20 ottobre 2020; 20 Ottobre 2021 recupero del 21 ottobre 2020; 22 Ottobre 2021 recupero del 23 ottobre 2020; 23 Ottobre 2021, recupero del 24 ottobre 2020; 24 Ottobre 2021 recupero del 25 ottobre 2020.

I biglietti acquistati in prevendita rimangono validi per le date corrispondenti. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di Ticket one. (ANSA).



—

