Bianchetti, in Ratzinger dolcezza e attenzione all’ascolto

(ANSA) – ROMA, 01 GEN – “La dolcezza, la tenerezza evocata

oggi anche da papa Francesco, e l’attenzione all’ascolto”: sono

le doti umane di Joseph Ratzinger che porterà sempre con sé

Lorena Bianchetti, conduttrice di A sua immagine su Rai1 e di

tanti eventi legati all’attività della chiesa, che ricorda il

suo rapporto speciale con il papa emerito, morto ieri all’età di

95 anni.

“Ho potuto appurare di persona la sua dolcezza incredibile,

un aspetto che restituisce una verità totalmente in contrasto

con quella parte che ironizzava sul suo accento, sul ‘pastore

tedesco’: Ratzinger è stata una figura di altissima levatura

spirituale, ma anche di grande umanità, tenerezza,

disponibilità, capacità di ascolto verso l’interlocutore”,

sottolinea Bianchetti. “Anche nella confusione più totale,

quando ti parlava e guardava negli occhi, non era mai distratto

dal contesto, ti fissava e il suo sguardo era limpido,

trasparente”.

Avendo condotto tantissimi eventi, Bianchetti ha avuto la

possibilità di “parlare con il papa, di poterlo salutare e

ringraziare: ogni volta dimostrava questa dolcezza e questa

attenzione. Ho avuto la possibilità di presentargli mio marito e

di prendere un tè con lui, nel monastero Mater Ecclesiae: fummo

subito a nostro agio, grazie al clima di semplicità e di

accoglienza. Era una persona straordinaria, ma non lo ostentava

mai”. L’ultima volta in cui ha visto Benedetto XVI, Bianchetti

conduceva l’evento in piazza San Pietro dedicato ai nonni: “Era

presieduto da papa Francesco che aveva invitato il papa emerito:

vedere quelle due figure vestite di bianco fu un momento di

forte emozione, suggeriva il senso di un evento storico ma

insieme un clima di grande familiarità, di una chiesa

collaborativa”.

Quell’11 dicembre 2013, quando Ratzinger annunciò le

dimissioni, Bianchetti stava tornando da un viaggio a

Gerusalemme: “All’inizio non capivo, rimasi scioccata: poi,

piano piano, ho letto la forza, la statura morale di quel gesto

con cui Benedetto XVI non abbandonava la croce, ma metteva al

centro la chiesa. Un atto di umiltà, lucidità e servizio, un

grandissimo insegnamento, un impegno che ha rispettato nel

silenzio in questi ultimi anni”. (ANSA).



