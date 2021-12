Biathlon: Cdm; Hofer 7/o a Oestersund, vince Samuelsson

Condividi l'articolo

(ANSA) – OESTERSUND, 02 DIC – Lo svedese Sebastian

Samuelsson coglie la seconda vittoria stagionale nella 10 km

sprint della seconda settimana di gare a Oestersund, prova

valida per la Coppa del mondo di biathlon. Lo svedese chiude con

il tempo di 22’58?7, e un errore al primo poligono. Al secondo

posto il francese Emilien Jacquelin, che perde la gara

nell’ultimo giro grazie alla grande progressione di Samuelsson,

e si arrende per un errore e un ritardo di 18 secondi dal

leader. Al terzo posto si piazza l’altro francese Quentin Fillon

Maillet, con un errore e un distacco di 21?5.

Buona la gara di Lukas Hofer, apparso molto preciso al tiro e

in ripresa anche sugli sci. Per l’azzurro di San Lorenzo di

Sebato arriva il settimo posto, con un distacco di 42?3:

posizione interessante in previsione dell’inseguimento.

Bella gara per Tommaso Giacomel, che ha tenuto una condotta di

gara al livello di quella di Hofer nella prima parte. Poi i due

errori al poligono ne hanno condizionato il finale, comunque

buono per lui, con il 25/o posto con 1’20?3 di svantaggio dal

leader: il miglior risultato in carriera per il giovane azzurro.

Thomas Bormolini è invece 32/o con un errore e 1’29?5 di

ritardo, mentre Dominik Windisch chiude nei 60 e disputerà

l’inseguimento, pur con 3 errori dal poligono e 2’07?3 di

svantaggio.

Soltanto 23/o il francese Simon Desthieux, che perde il primato

nella classifica generale di Coppa, a beneficio di Samuelsson.

(ANSA).



