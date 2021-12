Biathlon: cdm; vince Roeiseland a Oestersund, Wierer 13/a

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 DIC – Primo successo della stagione in

Coppa del mondo di biathlon femminile per Marte Olsbu

Roeiseland. Nell’inseguimento sulle nevi di Ostersund (Svezia)

la norvegese, 12/a nella sprint di giovedì, ha messo la

concorrenza alle spalle con una convincente prova sugli sci che

ha sopperito all’unico errore al poligono. Ha preceduto sul

traguardo la francese Anais Bescond. L’altra transalpina Anais

Chevalier-Bouchet è giunta terza.

Tra le azzurre è 13/a Dorothea Wierer, autrice di una prova

regolare, con due errori al poligono, mentre Lisa Vittozzi è

stata condizionata da tre errori nella serie in piedi di

apertura. La sappadina ha totalizzato alla fine un altro errore

nella serie conclusiva ottenendo un 20/o posto. La classifica

generale vede Hauser al comando con 177 punti, segue Roeiseland

con 168. Domani l’ultima prova del programma norvegese con la

staffetta. (ANSA).



