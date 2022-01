Biathlon: cdm; Wierer settima a Ruhpolding, vince Roiseland

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 GEN – Settimo posto per Dorothea Wierer

nella pursuit di coppa del mondo di biathlon disputata a

Ruhpolding (Germania). Nonostante i tre errori al tiro,

l’altoatesina è riuscita a contenere in 53”5 lo svantaggio

dalla norvegese Marte Olsbu Roiseland, che senza errori ha

chiuso prima in 30’55”0, davanti alle due svedesi Elvira e

Hanna Oeberg. Roiseland guida la classifica generale con 651

punti, davanti a Oeberg e alla bielorussa Alimbekava. Wierer è

decima con 330.

Nella prova della cdm maschile, il francese Quentin Fillon

Maillet ha confermato il proprio eccellente stato di forma

imponendosi, pur con due errori, con il tempo di 31’30?6. Alle

sue spalle il russo Aleksandr Loginov e il bielorusso Anton

Smolski. Per l’Italia c’è il 16/o posto di Lukas Hofer, con 3

errori, e un ritardo di 1’17?7, mentre è 18/o Thomas Bormolini

con 3 errori e 1’18?4 di svantaggio. Fillon Maillet è il leader

della Coppa del mondo con 581 punti. Miglior azzurro è Bormolini

21/o con 206 punti. (ANSA).



