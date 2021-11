Bidelli in sciopero per la dieta e la scuola resta chiusa

Condividi l'articolo









(ANSA) – MODENA, 13 NOV – I bidelli scioperano a sostegno

della dieta basata sui gruppi sanguigni, la scuola elementare

resta chiusa e 160 bambini a casa. È la vicenda successa ieri a

Gaggio di Piano, frazione di Castelfranco Emilia in provincia di

Modena. Come riporta la stampa locale, infatti, quattro

collaboratori scolastici di un istituto cittadino hanno aderito

alla mobilitazione indetta dal ‘Saese’, il Sindacato autonomo

europeo scuola ed ecologia e per questo la dirigente scolastica

non ha potuto fare altro che tenere chiusa la scuola.

La richiesta del sindacato, nel motivare lo sciopero, era

quella di introdurre “disposizioni per la conoscenza e la

promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni

scolastiche di ogni ordine e grado”.

Mentre il sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano ha parlato

di “una motivazione da avanspettacolo”, la dirigente scolastica

Vilma Baraccani ha commentato l’accaduto con queste parole: “Il

rischio era quello di trovarmi 160 bambini dai 6 ai 10 anni alle

7.30 del mattino fuori dalla scuola, senza alcuna assistenza dei

collaboratori scolastici assegnati, che non avrei potuto

rimpiazzare. Per questo la scuola è rimasta chiusa”. (ANSA).



