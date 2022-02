Biden: ‘600 milioni in fondi immediati per difesa a Ucraina’

Condividi l'articolo

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ordina che sia subito fornita all’Ucraina assistenza militare per un valore di 600 milioni di dollari. Lo scrive Interfax precisando che Biden ha pubblicato un memorandum in cui “delega il Segretario di Stato a fornire assistenza militare immediata all’Ucraina”. I 600 milioni di dollari saranno così ripartiti: 250 in assistenza e altri 350 da dare al Dipartimento della Difesa Usa “per articoli e servizi per la difesa” e per addestramento militare.

