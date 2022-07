Biden ai manifestanti pro-aborto, continuate a protestare

Condividi l'articolo

“Continuate a manifestare, continuate a tenere il punto”. Lo ha detto Joe Biden rivolgendosi alle migliaia di persone che ieri hanno fatto un sit-in fuori dalla Casa Bianca per il diritto all’aborto.

Parlando con i giornalisti al seguito durante la sua passeggiata in bicicletta nel Delaware, il presidente ha ribadito che l’unico modo per cambiare la situazione è trasformare in legge la Roe v Wade. “Ma io non posso farlo, è compito del Congresso e io la firmerò”, ha detto. Quanto alla possibilità di dichiarare l’emergenza nazionale, come chiesto anche ieri dai manifestanti, Biden ha risposto di “non essere sicuro di averne i poteri”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte