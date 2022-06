Biden: “Altri 800 milioni in armi a Kiev, Mosca non vincerà”

Condividi l'articolo

“Invieremo nuove armi all’Ucraina nei prossimi giorni per un totale di 800 milioni“. Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden nella conferenza stampa dopo il vertice della Nato a Madrid.

“Noi sosterremo Kiev per tutto il tempo che serve. I russi hanno perso 15 anni di sviluppo della loro economia, c’è stato il primo default in 100 anni, hanno difficoltà nella produzione del petrolio perché hanno bisogno di tecnologia americana e vi è una situazione simile nel settore militare”, ha detto Biden. “Non so come finirà, ma non finirà con la sconfitta dell’Ucraina“.

In merito al price cap sul petrolio, “stiamo lavorando ai dettagli”, ha detto il presidente Usa.

STOLTENBERG: “DAL FIANCO SUD RISCHI PER TUTTI GLI ALLEATI”

“Questa mattina abbiamo affrontato le questioni di sicurezza in Medio Oriente, Nord Africa e Sahel: i rischi che provengono da quest’area hanno un impatto su tutti gli alleati. Abbiamo inoltre ribadito che il terrorismo è una delle minacce principali alla nostra sicurezza. Inoltre per la prima volta abbiamo approvato un pacchetto di aiuti alla Mauritania e alla Tunisia”. Lo ha detto Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato, al termine del summit di Madrid.

Vertice Nato, Stoltenberg: ‘Supporto a lungo termine per l’Ucraina’

“Abbiamo appena completato un summit che ha portato a decisioni profonde”, ha detto Stoltenberg.

A Madrid nasce ufficialmente il fondo per l’innovazione della Nato. Con un miliardo di euro di capitalizzazione, servirà a finanziare start-up e PMI ad alto contenuto tecnologico sul territorio dell’Alleanza. “È il primo fondo di venture capital al mondo di questo tipo”, ha detto il segretario Jens Stoltenberg. “Dobbiamo mantenere la nostra spinta tecnologica, ora che Cina e Russia ci sfidano in questo settore chiave”, ha precisato. Il fondo è sostenuto da 22 Paesi Nato, tra cui l’Italia, che è stata rappresentata alla cerimonia di firma dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte