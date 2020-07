Joe Biden ha annunciato un nuovo piano da 2000 miliardi di dollari in quattro anni per l’energia pulita e la lotta al cambiamento climatico. “Donald Trumo pensa sia una bufala, io no e credo sia anche un’ occasione per creare posti di lavoro, infrastrutture, nuove opportunita’ economiche”, ha spiegato parlando a Wilmington, Delaware. L’obiettivo è quello di raggiungere la produzione di energia completamente pulita entro il 2035.



—

