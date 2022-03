Biden, dalla Russia attacco alla sicurezza dell’Europa e alla pace globale

Condividi l'articolo

Quello russo “non e’ solo un attacco all’Ucraina ma alla sicurezza dell’Europa, alla pace e alla stabilita’ globali”: lo ha detto Joe Biden ricevendo nello studio Ovale il presidente finlandese Sauli Niinistö. “La Finlandia e’ un partner cruciale per gli Stati Uniti, un forte partner per la difesa e per la Nato, specialmente nel rafforzare e garantire la sicurezza nel Mar Baltico”, ha aggiunto, ribadendo il suo impegno ad aiutare Kiev a difendersi e ad ottenere aiuti umanitari.

