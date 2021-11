Biden esclude la Cina al summit per la democrazia e invita Taiwan

Condividi l'articolo

Tra i Paesi invitati dalla Casa Bianca al summit virtuale sulla democrazia figurano gli alleati europei, l’Iraq e l’India, come si legge nella lista diffusa dal Dipartimento di Stato. Lista in cui invece non figura la Cina, più volte accusata dall’amministrazione Biden di violare i diritti umani nella regione dello Xinjang, in Tibet e ad Hong Kong. Taiwan ha ringraziato Joe Biden per l’invito al summit virtuale per la democrazia al quale parteciperanno 110 Paesi. “Attraverso questo vertice, Taiwan può condividere la sua storia di successo democratico”, ha detto il portavoce del presidente Xavier Chang parlando con i giornalisti. Tra i Paesi invitati dal presidente Usa non figura la Cina

La Cina ha accusato gli Stati Uniti di aver commesso un “errore” invitando Taiwan al summit virtuale sulla democrazia, al quale invece è stata esclusa Pechino. “La Cina si oppone fermamente all’invito degli Stati Uniti alle autorità di Taiwan a partecipare al cosiddetto Summit per la democrazia”, ;;ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, aggiungendo che Taiwan è “una parte inalienabile del territorio cinese”.



