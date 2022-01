Biden: ‘Il 6 gennaio fu assalto alla democrazia e alla volontà del popolo’

Condividi l'articolo

“Non possiamo permetterci” di diventare “un Paese che accetta la violenza politica come norma”: questo il punto centrale del discorso che oggi il presidente americano, Joe Biden, terrà in occasione del primo anniversario dell’assalto a Capitol Hill, di cui sono state diffuse delle anticipazioni per la stampa. “Saremo un Paese dove si permette a funzionari elettorali di parte di rovesciare la volontà legalmente espressa dal popolo?”, chiederà Biden, che inviterà gli americani a “riconoscere la verità e a non vivere “all’ombra di menzogne”.

“Oggi, un anno fa, la democrazia fu attaccata. La volontà del popolo finì sotto assalto. E la nostra costituzione fronteggiò la più grave delle minacce”, twitta Joe Biden annunciando che sta andando al Capitol “per parlare del giorno dell’insurrezione, dello stato della democrazia americana e dove andremo da qui”.

