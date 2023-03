Biden: ‘Il vento è cambiato, le democrazie sono più forti’

Condividi l'articolo

“Il vento è cambiato”, il mondo sta invertendo la tendenza e andando “verso una maggiore democrazia”: lo ha detto Joe Biden intervenendo al secondo summit per la democrazia, al quale sono stati invitati 120 Paesi. “Le democrazie sono più forti, le autocrazie più deboli”, ha osservato.

“Grazie all’impegno dei leader riuniti oggi e alla tenacia delle persone in ogni regione che chiedono che i loro diritti siano rispettati e le loro voci siano ascoltate, stiamo vedendo indicatori reali che stiamo invertendo la tendenza”, ha detto Biden, avvisando pero’ che la democrazia non si deve mai dare per acquisita ed e’ “un lavoro che non finisce mai”.

