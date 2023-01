Biden: “In America non c’è posto per la violenza politica”

Condividi l'articolo

La democrazia “non è garantita: va guadagnata, difesa e protetta. Non c’è posto in America per l’intimidazione e la violenza politica”. Lo afferma Joe Biden ricordando l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021.

“Oggi è la giornata per celebrare gli eroi del 6 gennaio. Grazie, siete dei patrioti”, dice il presidente americano onorando 14 fra agenti e funzionari pubblici che, grazie al loro lavoro, hanno aiutato nel 2021 a evitare che il risultato del voto fosse ribaltato.



—

